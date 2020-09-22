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Франция получила запрос по ситуации с Навальным от России 

Lenta.ru и ещё 18 38 минут назад
Франция получила запрос по ситуации с Навальным от РФ
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Франции сообщило, что получило запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.
Во французском МИД отметили, что запрос от российской стороны на данный момент рассматривается.
19 сентября Генпрокуратура России направила запросы во Францию и Швецию с просьбой провести на их территории токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Отмечалось, что правовая помощь была запрошена на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.
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В мире , Алексей Навальный , МИД , Генпрокуратура РФ , Франция , Швеция
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