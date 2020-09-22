Франция получила запрос по ситуации с Навальным от РФ

Во французском МИД отметили, что запрос от российской стороны на данный момент рассматривается.

19 сентября Генпрокуратура России направила запросы во Францию и Швецию с просьбой провести на их территории токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Отмечалось, что правовая помощь была запрошена на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.