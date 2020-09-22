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Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии 

Lenta.ru и ещё 5 22 минуты назад
Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии
Фото: РИА Новости
Российско-турецкие военные патрули вернутся на дороги в той части провинции Идлиб в Сирии, где ранее прекратились. Об этом в интервью нью-йоркскому бюро телеканала «Аль-Арабия» заявил глава МИД России Сергей Лавров. Текст разговора опубликован на сайте ведомства.

«Патрулирование трассы М4, которое было остановлено из соображений безопасности, поскольку "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) постоянно устраивает вооруженные провокации и атакует сирийские государственные позиции. Пытаются атаковать российскую авиабазу в Хмеймим», — рассказал министр в интервью.

Он также заверил, что у правительственной армии Сирии и ее союзников в лице российской армии нет нужды атаковать Идлиб. «Мы применяем силу только в случае защиты от атак "Хайат Тахрир аш-Шам". Мы применяем ее точечно, чтобы не нанести ущерб мирным жителям и гражданским объектам», — подчеркнул министр.
Днем ранее появилась информация о том, что боевики упомянутой Лавровым группировки планируют провокации: они якобы собираются устроить инсценировку химической атаки в двух селах в провинции Идлиб. Российская сторона сообщила, что в этом будут участвовать активисты «Белых касок».
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.
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В мире , Армия , Башар Асад , Сергей Лавров , МИД , Сирия
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