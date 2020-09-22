Российско-турецкие патрули вернутся на дороги Сирии 

«Патрулирование трассы М4, которое было остановлено из соображений безопасности, поскольку "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) постоянно устраивает вооруженные провокации и атакует сирийские государственные позиции. Пытаются атаковать российскую авиабазу в Хмеймим», — рассказал министр в интервью.

Он также заверил, что у правительственной армии Сирии и ее союзников в лице российской армии нет нужды атаковать Идлиб. «Мы применяем силу только в случае защиты от атак "Хайат Тахрир аш-Шам". Мы применяем ее точечно, чтобы не нанести ущерб мирным жителям и гражданским объектам», — подчеркнул министр.

Днем ранее появилась информация о том, что боевики упомянутой Лавровым группировки планируют провокации: они якобы собираются устроить инсценировку химической атаки в двух селах в провинции Идлиб. Российская сторона сообщила, что в этом будут участвовать активисты «Белых касок».