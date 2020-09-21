Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список», — сказал собеседник ТАСС.
Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государства в конце этой недели.
Известно, что Кипр намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.
17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Окончательное решение примет Европейский совет, ожидается, что одновременно свои ограничения введут США, Британия и Канада. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пригрозил ответом, который может касаться работы иностранных СМИ в стране.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.