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В Минске прошли задержания протестующих 

Майк Габриелян 33 минуты назад
В Минске прошли задержания протестующих
Фото: РИА Новости
В Минске прошли задержания манифестантов. В районе площади Победы силовики остановили колонну демонстрантов: около 30 человек были препровождены в автозаки.
Были задержанные и на улице Змитрока Бядули. Не менее 5 человек попали в руки полиции около филармонии. Около клуба «НЛО» на улице Коласа силовики забирали людей вместе с велосипедами. Об этом сообщает издание Tut.by.
Кроме того, сообщается, что у белорусского посольства в Москве была задержана и сразу же отпущена певица Анжелика Агурбаш, которая пришла поддержать протестующих с бело-красным флагом. Полицейские пытались убедить Анжелику, что это нацистский флаг, и она организует митинг. Однако певица не согласилась с этим и вступила с ними в спор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что государственные каналы Белоруссии обиделись на блогера Юрия Дудя из-за его интервью с создателем телеграм-канала Nexta Live Степана Путило.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
В мире , Анжелика Агурбаш , Степан Путило , Минск
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