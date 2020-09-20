В Минске прошли задержания протестующих 

В Минске прошли задержания манифестантов. В районе площади Победы силовики остановили колонну демонстрантов: около 30 человек были препровождены в автозаки.
Были задержанные и на улице Змитрока Бядули. Не менее 5 человек попали в руки полиции около филармонии. Около клуба «НЛО» на улице Коласа силовики забирали людей вместе с велосипедами. Об этом сообщает издание Tut.by.
Кроме того, сообщается, что у белорусского посольства в Москве была задержана и сразу же отпущена певица Анжелика Агурбаш, которая пришла поддержать протестующих с бело-красным флагом. Полицейские пытались убедить Анжелику, что это нацистский флаг, и она организует митинг. Однако певица не согласилась с этим и вступила с ними в спор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что государственные каналы Белоруссии обиделись на блогера Юрия Дудя из-за его интервью с создателем телеграм-канала Nexta Live Степана Путило.