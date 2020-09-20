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Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия коронавируса 

Ura.Ru 58 минут назад
Билл Гейтс озвучил предсказание о коронавирусе
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса завершится в течение двух лет. Таким мнением поделился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с телеканалом Fox News.

«Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году», — сказал Гейтс.

По его словам, для этого придется добиться значительного снижения показателя распространения инфекции в 2021 году. Он считает, что жизнь в США начнет возвращаться в прежнее русло уже в начале будущего года при условии, что штаты будут помогать другим странам.

«Все это не будет длиться вечно», — добавил бизнесмен.

Также Гейтс считает, что многие вакцины от коронавируса могут быть небезопасны из-за спешки при разработке и испытаниях. Он отметил, что на разработчиков препаратов слишком сильно давят политики, а на создание лекарства требуется больше времени.
Какой фильм предсказал пандемию коронавируса годами ранее
Ранее бизнесмен назвал климатический кризис на Земле более серьезной угрозой для человечества, чем коронавирус, передает агенство NationNews. По его мнению, уже через 40 лет количество людей, умирающих от изменения климата, достигнет смертности, связанной с COVID-19.
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В мире , Билл Гейтс , Microsoft , Fox News
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