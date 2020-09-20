Билл Гейтс озвучил предсказание о коронавирусе

«Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году», — сказал Гейтс.

По его словам, для этого придется добиться значительного снижения показателя распространения инфекции в 2021 году. Он считает, что жизнь в США начнет возвращаться в прежнее русло уже в начале будущего года при условии, что штаты будут помогать другим странам.

«Все это не будет длиться вечно», — добавил бизнесмен.

Также Гейтс считает, что многие вакцины от коронавируса могут быть небезопасны из-за спешки при разработке и испытаниях. Он отметил, что на разработчиков препаратов слишком сильно давят политики, а на создание лекарства требуется больше времени.

Ранее бизнесмен назвал климатический кризис на Земле более серьезной угрозой для человечества, чем коронавирус, передает агенство NationNews. По его мнению, уже через 40 лет количество людей, умирающих от изменения климата, достигнет смертности, связанной с COVID-19.