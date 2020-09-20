Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Белоруссии обиделись на Дудя 

Майк Габриелян 50 минут назад
В Белоруссии обиделись на Дудя
Фото: ТАСС
Государственные СМИ Белоруссии обиделись на блогера Юрия Дудя из-за его интервью с создателем телеграм-канала Nexta Степана Путило. В стране выпустили несколько сюжетов, посвященных данной теме.
Как пишет URA.RU, в них корреспонденты рассказывали об интервью так, будто решили отомстить Дудю.
В частности, белорусский канал АТН, который возглавляет председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что «в Варшаву поехал сам Юрий, чтобы хайпануть и раздуть с новой силой белорусскую повестку. Ведь протестная активность пошла на спад и с этим надо что-то делать».
Госканал упрекнул Дудя в том, что он показал «польского координатора уличных акций с человеческим лицом». Некоторые либералы в России сочли, что белорусское СМИ иронично высказалось о Дуде и Путило, обратив внимание на их молодость и некомпетентность.
В Белоруссии на Степана Путило завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Путило эмигрировал в Польшу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Комментарии 17
В мире , Иван Эйсмонт , Степан Путило
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Трагедия в Крыму: смерть спортсмена
Трагедия в Крыму: смерть спортсмена
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Кошкина взорвала соцсети новым откровенным фото
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение