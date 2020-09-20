В Белоруссии обиделись на Дудя 

Государственные СМИ Белоруссии обиделись на блогера Юрия Дудя из-за его интервью с создателем телеграм-канала Nexta Степана Путило . В стране выпустили несколько сюжетов, посвященных данной теме.

Как пишет URA.RU, в них корреспонденты рассказывали об интервью так, будто решили отомстить Дудю.

В частности, белорусский канал АТН, который возглавляет председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что «в Варшаву поехал сам Юрий, чтобы хайпануть и раздуть с новой силой белорусскую повестку. Ведь протестная активность пошла на спад и с этим надо что-то делать».

Госканал упрекнул Дудя в том, что он показал «польского координатора уличных акций с человеческим лицом». Некоторые либералы в России сочли, что белорусское СМИ иронично высказалось о Дуде и Путило, обратив внимание на их молодость и некомпетентность.

В Белоруссии на Степана Путило завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Путило эмигрировал в Польшу.