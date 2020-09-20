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Белорусская оппозиция потерпела крупное поражение

Майк Габриелян
1 час назад
Жители Минска устали от протестов: на улицы вышло в два раза меньше протестующих, чем в прошлые выходные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Белорусская оппозиция потерпела крупное поражение
Фото: ТАССТАСС
Сегодня в белорусской столице проходит традиционный воскресный марш оппозиции. Впервые с начала акций он не смог собрать 100 тысяч участников. Протестовать вышло 50 тысяч человек.
Манифестанты сегодня выбрали привычный маршрут: они собирались у стелы «Минск - город герой» и направились в сторону президентской резиденции. У дворца Лукашенко выставлено ограждение и находятся силовики.
В ходе акции уже были задержаны порядка 20 человек. Власти как обычно закрыли центральные станции метро и снизили скорость мобильного интернета.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минске задержан «идейный вдохновитель» протестов.
В мире,Минск,
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