Белорусская оппозиция потерпела крупное поражение

Жители Минска устали от протестов: на улицы вышло в два раза меньше протестующих, чем в прошлые выходные. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

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Сегодня в белорусской столице проходит традиционный воскресный марш оппозиции. Впервые с начала акций он не смог собрать 100 тысяч участников. Протестовать вышло 50 тысяч человек.

Манифестанты сегодня выбрали привычный маршрут: они собирались у стелы «Минск - город герой» и направились в сторону президентской резиденции. У дворца Лукашенко выставлено ограждение и находятся силовики.

В ходе акции уже были задержаны порядка 20 человек. Власти как обычно закрыли центральные станции метро и снизили скорость мобильного интернета.