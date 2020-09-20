Еще несколько стран открыли границы для россиян 

Все новости на карте

Минск. Россия возобновляет авиасообщение с соседними странами. С понедельника 21 сентября начнутся полеты в города Нур-Султан, Бишкек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Рейсы в столицы Казахстана, Киргизии и Белоруссии будут выполняться из Москвы один раз в неделю.

С 27 сентября возобновятся полеты в Южную Корею, рейсы будут осуществляться в Сеул.

Россияне смогут беспрепятственно летать в данные страны. Гражданам этих государств и лицам с видом на жительство также разрешается въезд в Россию.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было принято 18 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.