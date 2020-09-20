Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Скорость мобильного интернета в Минске восстановлена 

ТАСС и ещё 9 32 минуты назад
Скорость мобильного интернета в Минске восстановлена
Фото: depositphotos.com
Операторы связи восстановили скорость мобильного интернета в Минске, которая была снижена в воскресенье на время проведения в городе акции протеста оппозиции. Об этом сообщила телекоммуникационная компания А1, второй по числу абонентов оператор мобильной связи в стране.

"По состоянию на 19:05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", — сообщила А1 в Twitter.

Ранее эта компания сообщила о том, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске пропускная способность мобильного интернета была снижена.
Ограничения по доступу во всемирную сеть вводятся в белорусской столице каждое воскресенье с начала протестных акций после выборов президента Белоруссии 9 августа.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
ТАСС: последние новости
США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных Бронетехнику и водометы разместили у резиденции Лукашенко перед очередной акцией протеста Бронетехнику и водометы разместили у резиденции Лукашенко перед очередной акцией протеста
В мире , Политика , СНГ , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Трагедия в Крыму: смерть спортсмена
Трагедия в Крыму: смерть спортсмена
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова
Конфликт в Донбассе: Украина попала в тупик
Конфликт в Донбассе: Украина попала в тупик
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение