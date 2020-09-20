Скорость мобильного интернета в Минске восстановлена 

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Операторы связи восстановили скорость мобильного интернета в Минске , которая была снижена в воскресенье на время проведения в городе акции протеста оппозиции. Об этом сообщила телекоммуникационная компания А1, второй по числу абонентов оператор мобильной связи в стране.

"По состоянию на 19:05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", — сообщила А1 в Twitter.

Ранее эта компания сообщила о том, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске пропускная способность мобильного интернета была снижена.

Ограничения по доступу во всемирную сеть вводятся в белорусской столице каждое воскресенье с начала протестных акций после выборов президента Белоруссии 9 августа.