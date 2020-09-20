На любимом курорте россиян начался голод 

На острове Пхукет начался голод из-за отсутствия туристов. В местном бюджете закончились средства на бесплатное продовольствия для безработных. Об этом сообщают местные СМИ.
Так, газета The Thaiger пишет, что международный туризм кормил жителей прибрежных регионов страны. Сейчас туристы не едут в Таиланд из-за коронавируса и ограничительных мер. Власти не торопятся восстанавливать туристические связи. В итоге жители теряют работу, находятся на пороге бедности и все чаще выражают протесты. Такими настроениями пользуется оппозиция, утверждающая, что власти намеренно пугают население COVID-19, чтобы не допустить уличных акций.
«Тысячи людей всё ещё нуждаются в бесплатных продуктах, чтобы выжить. Но денег в бюджете уже нет, и неизвестно, когда они появятся», — сообщил газете The Phuket News местный чиновник.
Ранее «Рамблер» сообщал, что тысячи людей вышли на акции протеста в Бангкоке. В столице Таиланда протестуют против правительства.