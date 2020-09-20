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На любимом курорте россиян начался голод 

Майк Габриелян 11 минут назад
На любимом курорте россиян начался голод
Фото: Reuters
На острове Пхукет начался голод из-за отсутствия туристов. В местном бюджете закончились средства на бесплатное продовольствия для безработных. Об этом сообщают местные СМИ.
Так, газета The Thaiger пишет, что международный туризм кормил жителей прибрежных регионов страны. Сейчас туристы не едут в Таиланд из-за коронавируса и ограничительных мер. Власти не торопятся восстанавливать туристические связи. В итоге жители теряют работу, находятся на пороге бедности и все чаще выражают протесты. Такими настроениями пользуется оппозиция, утверждающая, что власти намеренно пугают население COVID-19, чтобы не допустить уличных акций.

«Тысячи людей всё ещё нуждаются в бесплатных продуктах, чтобы выжить. Но денег в бюджете уже нет, и неизвестно, когда они появятся», — сообщил газете The Phuket News местный чиновник.

Ранее «Рамблер» сообщал, что тысячи людей вышли на акции протеста в Бангкоке. В столице Таиланда протестуют против правительства.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии 1
В мире , Пхукет , Таиланд
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