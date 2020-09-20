В Минске открыли все станции метро для пассажиров 

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В разных районах столицы Белоруссии полностью открыты все станции метро, работа которых была прервана из-за марша оппозиции. Об этом сообщила 20 сентябряпресс-служба Минского метрополитена.

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В сообщении говорится, что станции «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Октябрьская», «Купаловская» открыты» и «Площадь Ленина» возобновили работу в 18:55 по местному времени (совпадает с московским — прим ИА REGNUM).

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-служба Минского метрополитена сообщила, что в Минске закрыли шесть станций метрополитена, расположенных в районах, где оппозиция собирается проводить протестные акции.