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Белорусские военные пообещали обеспечить безопасность государства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 46 минут назад
Белорусские военные пообещали среагировать на любые угрозы
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы России и Белоруссии продолжат обеспечивать безопасность государств и готовы реагировать на поступающие угрозы, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1», комментируя ход совместных учений «Славянское братство».

«С уверенностью могу сказать, что мы готовы реагировать на любые угрозы, обеспечивали и будем обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и мирно трудиться во благо своей страны», — приводит слова министра обороны Белоруссии ТАСС.

Напомним, в понедельник в Белоруссию прибыл командующий ВДВ России.
В воскресенье военнослужащие из состава тактической группы ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии десантировались с высоты 600 метров в рамках совместных учений «Славянское братство-2020».
Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.
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Комментарии
В мире , Армия , Войска , Политика , СНГ , Виктор Хренин , ИТАР-ТАСС
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