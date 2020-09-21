COVID-19 нашли на упаковке продуктов из России

Коронавирус обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России . Об этом заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая

Как сообщает агентство Синьхуа, упаковку, на которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в городе Чанчунь. Анализ подтверждён в центре по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Как писал NEWS.ru, в июле правительство провинции Ляонин в Китае опровергло информацию, что поставленные из России морепродукты заражены коронавирусной инфекцией.

Тогда в китайской провинции Ляонин была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В больницах находились 15 заражённых, у которых проявились симптомы коронавируса, и 37 бессимптомных инфицированных. Кроме того, 120 человек помещены на карантин.