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В Китае нашли COVID-19 на упаковке морепродуктов из России 

News.ru и ещё 5 26 минут назад
COVID-19 нашли на упаковке продуктов из России
Фото: globallookpress.com
Коронавирус обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России. Об этом заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.
Как сообщает агентство Синьхуа, упаковку, на которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в городе Чанчунь. Анализ подтверждён в центре по контролю и профилактике заболеваний.
Отмечается, что медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение. Все их тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Как писал NEWS.ru, в июле правительство провинции Ляонин в Китае опровергло информацию, что поставленные из России морепродукты заражены коронавирусной инфекцией.
Тогда в китайской провинции Ляонин была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В больницах находились 15 заражённых, у которых проявились симптомы коронавируса, и 37 бессимптомных инфицированных. Кроме того, 120 человек помещены на карантин.
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Комментарии
В мире , Другое , Китай
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