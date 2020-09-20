В Раде обозначили роль Украины в белорусских протестах

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскрыл роль Украины в белорусских протестах. Текст его выступления опубликован на сайте партии.

По словам Загороднего, значение Украины, у которой за плечами опыт двух «цветных революций», в организации нынешнего «майдана» в Белоруссии весьма велико. Он отметил, что многие белорусские «активисты» в течение многих лет проходили подготовку в Украине, и «это было известно давно».

Украинский политик также заявил, что политика официального Киева вызывает у него отвращение. Он объяснил, что президент Александр Лукашенко всегда поддерживал Украину и ее территориальную целостность, несмотря на пронатовскую позицию страны, а Киев выступает против него.

Ранее офис президента Украины заявил о нейтралитете страны относительно политического кризиса в Белоруссии. В опубликованном им сообщении говорится, что результаты президентских выборов, прошедших 9 августа, в Киеве, однако, считают сомнительными.