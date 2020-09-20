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В Раде раскрыли роль Украины в белорусских протестах 

Lenta.ru 39 минут назад
В Раде обозначили роль Украины в белорусских протестах
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний раскрыл роль Украины в белорусских протестах. Текст его выступления опубликован на сайте партии.
По словам Загороднего, значение Украины, у которой за плечами опыт двух «цветных революций», в организации нынешнего «майдана» в Белоруссии весьма велико. Он отметил, что многие белорусские «активисты» в течение многих лет проходили подготовку в Украине, и «это было известно давно».
Украинский политик также заявил, что политика официального Киева вызывает у него отвращение. Он объяснил, что президент Александр Лукашенко всегда поддерживал Украину и ее территориальную целостность, несмотря на пронатовскую позицию страны, а Киев выступает против него.
Ранее офис президента Украины заявил о нейтралитете страны относительно политического кризиса в Белоруссии. В опубликованном им сообщении говорится, что результаты президентских выборов, прошедших 9 августа, в Киеве, однако, считают сомнительными.
Белорусская оппозиция отвергает обвинения в каких-либо связях с Украиной. Так, член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова в ответ на вопрос о роли Украины в белорусском кризисе заявила, что никаких «кукловодов нет, а есть народ, который в подавляющем своем большинстве более не согласен жить с прежним президентом». Она также опровергла сообщения о присутствии украинских националистов на митингах оппозиции.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Верховная Рада
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