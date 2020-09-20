Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вице-премьер Испании заявил о кризисе монархии 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Кризис монархии: Благополучие Испании под вопросом?
Фото: Reuters
Для испанской монархии наступил кризисный момент, заявил замглавы кабмина Испании, лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас.

«Я считаю, что нам, республиканцам, необходимо осознавать исторический кризисный момент, наступивший для испанской монархии и модели государства, которую воплощает испанская монархия», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению вице-премьера, необходимо проявить «мужество и смелость», поставив вопрос о «движении Испании к горизонту новой республики».
Иглесиас считает, что жители страны, особенно молодежь, все чаще задаются вопросом, почему они не могут выбрать главу государства, а также почему лидера страны нельзя привлечь к ответственности, если он нарушит закон.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении отрекшегося от престола в 2014 году Хуана Карлоса I в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.
3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Минске начались задержания участниц «блестящего марша» В Минске начались задержания участниц «блестящего марша» Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией «Википедия» «переименовала» Киев «Википедия» «переименовала» Киев
Комментарии
В мире , Хуан Карлос , Пабло Иглесиас , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Жительница Японии достигла рекорда долголетия
Жительница Японии достигла рекорда долголетия
«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и убил…
«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов и убил…
На улице в США заметили неадекватную дочь Успенской
На улице в США заметили неадекватную дочь Успенской
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение