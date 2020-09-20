Кризис монархии: Благополучие Испании под вопросом?

Для испанской монархии наступил кризисный момент, заявил замглавы кабмина Испании , лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас

«Я считаю, что нам, республиканцам, необходимо осознавать исторический кризисный момент, наступивший для испанской монархии и модели государства, которую воплощает испанская монархия», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению вице-премьера, необходимо проявить «мужество и смелость», поставив вопрос о «движении Испании к горизонту новой республики».

Иглесиас считает, что жители страны, особенно молодежь, все чаще задаются вопросом, почему они не могут выбрать главу государства, а также почему лидера страны нельзя привлечь к ответственности, если он нарушит закон.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении отрекшегося от престола в 2014 году Хуана Карлоса I в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.