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Кравчук поддержал идею перенести переговоры по Донбассу в Австрию 

РИА Новости 23 минуты назад
В Киеве одобрили новое место для переговоров по Донбассу
Фото: РИА Новости
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал хорошим предложением идею о переносе переговоров по Донбассу, озвученную канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в Швейцарию, Швецию или Финляндию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит необходимости переносить площадку из Минска, но следит за ситуацией в Белоруссии и может принять такое решение при необходимости. Из-за пандемии COVID-19 в данный момент заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференции.

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Белоруссии не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против (президента Александра) Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться.

Работать в таких условиях очень сложно", — сказал Кравчук в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.

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Он добавил, что "если ничего не изменится нужно будет искать другую площадку", однако решение о переносе принимает ОБСЕ как модератор.

"Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", — подчеркнул Кравчук.

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В мире , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , Себастьян Курц , МИД , ОБСЕ , Австрия , Киев , Минск , Финляндия , Швейцария , Швеция
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