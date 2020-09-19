В Киеве одобрили новое место для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал хорошим предложением идею о переносе переговоров по Донбассу, озвученную канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены в Швейцарию, Швецию или Финляндию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит необходимости переносить площадку из Минска, но следит за ситуацией в Белоруссии и может принять такое решение при необходимости. Из-за пандемии COVID-19 в данный момент заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференции.
"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Белоруссии не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против (президента Александра) Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться.
Работать в таких условиях очень сложно", — сказал Кравчук в интервью изданию "Страна.UA", опубликованном в субботу.
Он добавил, что "если ничего не изменится нужно будет искать другую площадку", однако решение о переносе принимает ОБСЕ как модератор.
"Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", — подчеркнул Кравчук.