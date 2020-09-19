Скончался известный специалист по России Коэн

Все новости на карте

В возрасте 81 года 18 сентября ушел из жизни американский историк, исследователь советского периода Стивен Коэн . Об этом сообщает сайт «Известий», ссылаясь на публикацию газеты The New York Times.

«Профессор Коэн описал Россию, полную социальных потрясений, страстей и поэзии народов, переживших кризис, век войн, политических репрессий и экономических невзгод», — говорится в публикации.

Его жена Катрина Ванден Хеувел, издатель и совладелец The Nation, сказала, что причиной смерти стал рак легких.

Сайт телеканала РЕН ТВ, обращает приводит еще одну цитату из публикации The New York Times:

«В последние годы профессор Коэн занял позицию одного из главных диссидентов-критиков американской политики в отношении России. Стивен Коэн страстно сражался против иррациональной русофобии, охватившей американский истеблишмент».

Стивен Коэн — профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов. Основной темой его работ является развитие Советской России после Октябрьской революции 1917 года, а также отношения с США. Он дружил с президентом СССР Михаилом Горбачевым

Кроме того, он написал или отредактировал 10 книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий, был комментатором CBS-TV и в качестве своих источников называл президента США Джорджа Буша и многих американских и советских официальных лиц.

Был награжден российским «Орденом Дружбы».