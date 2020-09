Скончался известный специалист по России Коэн

В возрасте 81 года 18 сентября ушел из жизни американский историк, исследователь советского периода Стивен Коэн . Об этом сообщает сайт «Известий», ссылаясь на публикацию газеты The New York Times.

Его жена Катрина Ванден Хеувел, издатель и совладелец The Nation, сказала, что причиной смерти стал рак легких.

Сайт телеканала РЕН ТВ, обращает приводит еще одну цитату из публикации The New York Times:

Кроме того, он написал или отредактировал 10 книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий, был комментатором CBS-TV и в качестве своих источников называл президента США Джорджа Буша и многих американских и советских официальных лиц.