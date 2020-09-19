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Скончался известный американский советолог Стивен Коэн 

BFM.RU и ещё 10 22 минуты назад
Скончался известный специалист по России Коэн
Фото: alchetron.com
В возрасте 81 года 18 сентября ушел из жизни американский историк, исследователь советского периода Стивен Коэн. Об этом сообщает сайт «Известий», ссылаясь на публикацию газеты The New York Times.

«Профессор Коэн описал Россию, полную социальных потрясений, страстей и поэзии народов, переживших кризис, век войн, политических репрессий и экономических невзгод», — говорится в публикации.

Его жена Катрина Ванден Хеувел, издатель и совладелец The Nation, сказала, что причиной смерти стал рак легких.
Сайт телеканала РЕН ТВ, обращает приводит еще одну цитату из публикации The New York Times:

«В последние годы профессор Коэн занял позицию одного из главных диссидентов-критиков американской политики в отношении России. Стивен Коэн страстно сражался против иррациональной русофобии, охватившей американский истеблишмент».

Стивен Коэн — профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов. Основной темой его работ является развитие Советской России после Октябрьской революции 1917 года, а также отношения с США. Он дружил с президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Кроме того, он написал или отредактировал 10 книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий, был комментатором CBS-TV и в качестве своих источников называл президента США Джорджа Буша и многих американских и советских официальных лиц.
Был награжден российским «Орденом Дружбы».
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Комментарии 3
В мире , Михаил Горбачев , Стивен Коэн , Джордж Буш , РЕН ТВ , New York Times
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