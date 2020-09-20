Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Минске начали отпускать задержанных участников женского марша 

Газета.Ru и ещё 75 3 минуты назад
В Минске начали отпускать участников женского марша
Фото: Reuters
Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.
Как сообщает правозащитный центр "Весна", всего было задержано минимум 360 человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Газета.Ru: последние новости
Постпред Белоруссии в ООН опроверг заявления о пропавших без вести на протестах Постпред Белоруссии в ООН опроверг заявления о пропавших без вести на протестах Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам рассекречиванием их имен Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам рассекречиванием их имен В Латвии врач отказался помочь русскоговорящему пациенту В Латвии врач отказался помочь русскоговорящему пациенту
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
«Уходи отсюда! Русская это земля!»
«Уходи отсюда! Русская это земля!»
ФСБ задержала целое подразделение полиции
ФСБ задержала целое подразделение полиции
«Это страшно!»: Ваенга допустила ошибку на «Голосе 60+»
«Это страшно!»: Ваенга допустила ошибку на «Голосе 60+»
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение