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На женском марше в Минске задержали более 200 человек 

Daily Storm и ещё 63 1 час назад
На женском марше в Минске задержали более 200 человек
Фото: Reuters
Правоохранители задержали в Минске порядка 200 участниц «Блестящего марша», сообщают местные СМИ. Часть задержанных отпустили, поскольку они не помещались в автозаки, утверждают очевидцы. Несколько участниц марша пострадали, как минимум двоих женщин госпитализировали.

«К 17:00 (по местному времени, совпадает с мск) часам на территории возле ТЦ «Айсберг» почти не осталось никого из участниц акции — большинство из них в автобусах и автозаках. Во время задержаний люди в форме вели себя с девушками вежливо», — пишет портал tut.by.

Издание «Наша нива» оценивает количество задержанных как «более 200 человек». Tut.by также сообщало ближе к концу акции о задержании более 100 человек. Отмечалось, что принцип задержания участников непонятен, некоторых женщин отпускали из оцепления и давали уйти.
Акция началась в 15:00 мск. По данным белорусских СМИ, планировалось, что собенностью марша должно стать максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов. Участницы собирались около Комаровского рынка. Когда шествие началось, они начали скандировать различные лозунги, в том числе «Лукашенко — в автозак», «Пошел вон» и другие. Шествие проходило мирно, о столкновениях ранее не сообщалось.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые происходят до сих пор.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Минск
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