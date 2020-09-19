На женском марше в Минске задержали более 200 человек 

Правоохранители задержали в Минске порядка 200 участниц «Блестящего марша», сообщают местные СМИ. Часть задержанных отпустили, поскольку они не помещались в автозаки, утверждают очевидцы. Несколько участниц марша пострадали, как минимум двоих женщин госпитализировали.

«К 17:00 (по местному времени, совпадает с мск) часам на территории возле ТЦ «Айсберг» почти не осталось никого из участниц акции — большинство из них в автобусах и автозаках. Во время задержаний люди в форме вели себя с девушками вежливо», — пишет портал tut.by.

Издание «Наша нива» оценивает количество задержанных как «более 200 человек». Tut.by также сообщало ближе к концу акции о задержании более 100 человек. Отмечалось, что принцип задержания участников непонятен, некоторых женщин отпускали из оцепления и давали уйти.

Акция началась в 15:00 мск. По данным белорусских СМИ, планировалось, что собенностью марша должно стать максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов. Участницы собирались около Комаровского рынка. Когда шествие началось, они начали скандировать различные лозунги, в том числе «Лукашенко — в автозак», «Пошел вон» и другие. Шествие проходило мирно, о столкновениях ранее не сообщалось.