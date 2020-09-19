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«Мы вынуждены»: зачем Лукашенко отгородился от соседей 

Майк Габриелян 12 минут назад
Лукашенко закрыл Белоруссию
Фото: Reuters
Лукашенко объяснил, зачем закрыл Белоруссию и отгородился от натовских соседей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. В их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены закрыть государственную границу с Литвой и Польшей», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что также вынужден «усилить государственную границу и с нашей братской Украиной».
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Президент выступил на форуме прошедший под лозунгом «Женщина — за Беларусь!». На него пришли сторонницы Лукашенко. Они зааплодировали в ответ на решение лидера отгородиться от соседей.
Эксперты отметили, что белорусская экономика во многом зиждется на транзите товаров, и Лукашенко вряд ли решится на железный занавес.

«Знаменитые белорусские креветки или сыры — не что иное, как продукция из соседних стран ЕС. Ее ввозят на российский рынок компании, которые поляки регистрируют в Белоруссии. Обе стороны зарабатывают на таких схемах. Если Лукашенко закроет границы, то срубит сук, на котором сидит белорусская экономика», — заявил политолог Михал Патрик Садловский из Варшавского университета.

«Закрыть границы — значит обрубить связи. Лукашенко на это не пойдет, а все его угрозы — риторика», — сказал белорусский эксперт Валерий Карбалевич. Он отметил, что страна позиционирует себя как транзитный хаб и получает этого дивиденды. В частности, Белоруссия является частью китайского проекта «Пояс — путь».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко на встрече с министром обороны России предложил подумать над новыми совместными военными учениями.
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Комментарии 9
В мире , Белоруссия в огне , Валерий Карбалевич , ЕС , Литва , Польша
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