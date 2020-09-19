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Депутат Рады рассказал, чем остановка «Северного потока — 2» грозит Киеву 

РИА Новости и ещё 3 46 минут назад
Война за газ: в Раде назвали «следующую цель» США
Фото: ТАСС
Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте политического движения.
Парламентарий напомнил, что США пытаются помешать строительству газопровода для того чтобы захватить европейский рынок газа, вытеснив оттуда Россию. По мнению политика, организованный Вашингтоном майдан на Украине преследовал не только политические, но и экономические цели. И установление в Киеве проамериканского режима теперь позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в Европу.

"Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока ‒ 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни", — указал Загородний.

Политик также отметил плохое состояние украинской ГТС. Недавно произошедшая под Киевом авария на магистрали — очередное подтверждение этому, считает политик.

"Ее ресурс давно уже на пределе", — подчеркнул он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов — на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний немедленно прекратить участие в проекте. Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос "Северного потока — 2" осложняется ситуацией с блогером Алексеем Навальным, возбудившей волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков такого исхода.
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Комментарии 9
В мире , Конфликты , США , Украина , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Газпром , ЕС , Shell , Киев
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