Война за газ: в Раде назвали «следующую цель» США

"Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока ‒ 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни", — указал Загородний.