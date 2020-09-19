Трамп заявил о плюсах «дружбы» с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что его критикуют за «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным

«Кто-то говорит: «Он хорошо ладит с Путиным». На это я им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?» — приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп заявил, что при этом никто из американских лидеров до него «не был жестче по отношению России в плане санкций».

Президент США считает, что у Вашингтона «больше проблем из-за Китая, чем из-за России».