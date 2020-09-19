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Трамп удивился критике «хороших отношений» с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 32 минуты назад
Трамп заявил о плюсах «дружбы» с Путиным
Фото: РИА Новости
Глава американского государства Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что его критикуют за «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

«Кто-то говорит: «Он хорошо ладит с Путиным». На это я им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?» — приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп заявил, что при этом никто из американских лидеров до него «не был жестче по отношению России в плане санкций».
Президент США считает, что у Вашингтона «больше проблем из-за Китая, чем из-за России».
По этому вопросу он не согласился с директором ФБР Кристофером Реем. Трамп заявил, что «на самом верху списка находится Китай». Хотя «говорить можно и о России, Северной Корее и многих других странах», но «крупная проблема — это Китай».
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В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФБР , ИТАР-ТАСС
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