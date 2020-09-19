США готовятся к открытию границ с Канадой 

Президент США Дональд Трамп рассказал, что канадско-американская граница будет открыта "в скором времени". Об этом сообщает New York Post.

Он отметил, что канадская сторона хотела бы скорейшего открытия границы между странами.

"Мы хотим вернуться к нормальной работе, мы собираемся открыть границы довольно скоро", — добавил Трамп.

Решение о закрытии границы между США и Канадой было принято на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. После этого страны продлевали срок действия запрета на пересечение границы до 21 сентября, а затем власти Канады увеличили срок режима закрытых границ до 30 сентября.