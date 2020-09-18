17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика закрывает свои границы с Польшей и Литвой, а также усиливает охрану границы с Украиной

«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко во время своего выступления на женском форуме «За Беларусь».

Правда, вскоре в Польше и Литве информацию о закрытии границ опровергли.

«Даже в том случае, если подразделения Белоруссии приблизятся к Литве, мы не планируем принятие каких-то ответных мер, — заявил глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис. — После риторических заявлений президента [Белоруссии] Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и размещении там половины армии больших изменений, особенно таких, которые повысили бы военные риски, мы не видим».

О том, что передвижение транспорта происходит в штатном режиме, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев.

«Ничего конкретно пока не известно — было бы сложно предполагать, что за ночь из Беларуси придет какое-то официальное сообщение, но ситуация на границе за ночь не изменилась: движение не остановлено», — приводит его слова Delfi.

Польско-белорусская граница также продолжает работать без изменений, сообщил представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.

«С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны — мы не знаем»,

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко также сообщил журналистам, что усиления границы со стороны Белоруссии не наблюдается.

«На данный момент мы не наблюдаем увеличения количества личного состава и движения большого количества техники, или же увеличения количества пограничных нарядов», — приводит его слова УНН.

Ситуацию прояснил вскоре Госпогранкомитет Белоруссии.

«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», — сказал Tut.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев , пойти на фактическое закрытие границ с Польшей и Литвой белорусский лидер попросту не может.

«Невозможно их закрыть, потому что 500 тыс. белорусских граждан работает в Польше. Эти все закупки, которые идут оттуда постоянные, граждане ездят туда, для них закрытая граница — это катастрофа, это будут такие выступления и возмущения. Стоит обратить внимание и на то, что у самого Лукашенко контрабандный терминал. Это полмиллиарда долларов только в год дохода с этих контрабандных терминалов, куда везут польские яблоки, молоко, сыр, мясо. Как они поступать будут? А контрабанда табака? Белоруссия — крупнейший контрабандист табачных изделий в Европе. И куда денется российский трафик? Там тоже ходят наши фуры, куда они денутся? Поэтому это разговоры очень условные и ориентироваться на них не стоит», — отмечает эксперт.

Таким образом, судя по всему, к закрытию границ Минск переходить все же не планирует. Впрочем, заявление Александра Лукашенко вполне вписывается в рамки его новой антизападной риторики, к которой он перешел после того, как в Белоруссии начали проходить самые массовые в истории республики протесты.

Во-первых, политик частично возложил ответственность за происходящее в республике на Запад. Он заявлял, что протестующими управляют из Чехии, Литвы, Латвии и Польши. НАТО , по словам Лукашенко, усиливает военное присутствие на границе с республикой, чтобы «затащить якобы нового президента».

А власти Польши он обвинял в стремлении присоединить Гродненскую область Белоруссии.

Порцию комплиментов и поддержки при этом получает Россия, признавшая выборы, поздравившая Лукашенко с переизбранием, проводящая встречи с белорусским руководством и пообещавшая поддержку не на словах, а на деле, если ситуация выйдет из-под контроля.

Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил о создании резерва силовиков, который будет использован в случае, если в Белоруссии «экстремистские элементы» «перейдут определенные границы» и «приступят просто к разбою». 14 сентября президент России встретился с Александром Лукашенко в Сочи, переговоры политиков продлились более четырех часов, и российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд

По мнению Андрея Суздальцева, заявления Лукашенко ориентированы именно на Россию.

«Он Москве так, в общем то, показывает, что он активен. Сейчас у него новый поворот, он уходил к Западу, всю кампанию проводил предвыборную в антироссийском формате — жаловался, что Россия давит на него, боевиков российских искали. Сейчас он повернулся к России и демонстрирует, что никаких контактов ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Западом он уже не имеет», — отмечает Андрей Суздальцев.

Эксперт также обращает внимание, что в рамках соглашений договора о Союзном государстве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Россия обязана помочь союзнику, который подвергается внешнему давлению, и Лукашенко активно раскручивает эту тему.

Конечно, отчасти, антизападная риторика Лукашенко основана и на реакции Евросоюза и США происходящее в Белоруссии. Евросоюз не признал итоги выборов в республике. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции.

Лидеры стран Балтии встречаются с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, выражают ей всяческую поддержку и предлагают посредничество в диалоге между правительством и оппозицией. Латвия, Литва и Эстония запретили 30 белорусским чиновникам въезд на свою территорию — в список был внесен и Лукашенко.

Сегодня зампомощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели.

Приоритеты белорусского лидера во внешней политике расставлены вполне понятно. Лукашенко таким образом отвечает Западу на его критику и непризнание выборов, одновременно с этим пытаясь создать и эксплуатировать образ внешнего врага, несущего угрозу суверенитету и независимости Белоруссии, что, как рассчитывает политик, поможет ему набрать политических очков.