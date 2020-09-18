Пока вы не уснули: Минск «взял в блокаду» Калининград 

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Путин рассказал об уникальном российском оружии

Российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.

Обзор иноСМИ: "У России неприятности"

В России растут опасения по поводу возможного сдвига в отношениях сирийского режима с европейскими странами, пишет Al Modon. По версии издания, поводом для опасений стал рост внимания к Сирии со стороны президента Франции Эммануэля Макрона

"ЦБ не отдаст свободу россиянам"

Руководство Центробанка РФ не будет рекомендовать коммерческим банкам отменить комиссию за досрочное погашение кредитов, поскольку свобода россиян вряд ли его волнует, заявил информационному агентству Regnum экономист Михаил Делягин

Минск «взял в блокаду» Калининград

Очередные громкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвали непонимание и обеспокоенность в соседних странах.

Близким Навального грозит тюрьма

Соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.

Россиянам назвали дату для выгодной покупки валюты

В период, когда доллар стоит в районе 75 рублей, скупать иностранную валюту не имеет смысла. Сделать это будет выгодно после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, когда курс должен опуститься до 71-72 рублей за доллар, поделился с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.

Предсказано «страшное падение» Америки

В своем пророчестве афонский старец, схиархимандрит Стефан Карульский предсказал спасительную роль двух стран после падения Америки. Об этом пишет «Царьград». «Америка скоро рухнет. Пропадет страшно, начисто.

Белорус совершил самосожжение в знак протеста

Житель Белоруссии совершил самосожжение в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста, проходящих в стране. Об этом сообщает телеграм-канал „Некста“ (Nexta).

"Одну хотел изнасиловать, вторую убил и надругался"

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