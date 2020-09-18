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Попейте водички, господин Лукашенко: Минск «взял в блокаду» Калининград 

News.ru 5 часов назад
Минск «взял в блокаду» Калининград
Фото: Reuters
Очередные громкие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвали непонимание и обеспокоенность в соседних странах. Выступая на женском форуме «За Беларусь», глава РБ вдруг анонсировал закрытие границ с Польшей и Литвой, впрочем, не уточнив сроки введения подобных мер. По состоянию на 18 сентября пограничный контроль осуществлялся в штатном режиме, поэтому непонятно, насколько серьёзен Лукашенко в своих обещаниях. Более того, амбициозная инициатива белорусского лидера чревата проблемами для России.
В ходе спонтанного выступления на женском форуме «За Беларусь», прошедшего в Минске 17 сентября, Лукашенко заявил, что зарубежные державы могут попытаться развязать «горячую войну» против республики, поскольку в их распоряжении осталось совсем немного приёмов для дестабилизации ситуации.
Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил — пол-армии поставить под ружьё, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал президент.
Слова белорусского лидера вызвали ожидаемую острую реакцию в упомянутых им странах. Так, в частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook заявил, что «Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого», и посоветовал ему «попить водички». По словам главы МВД, украинские власти не вмешиваются во внутренние дела других государств.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в свою очередь, выразил озабоченность планами Лукашенко, отметив, что пока неясно, о чём конкретно идёт речь: перекрытии границы для грузовых поставок, перемещения людей или же обо всём сразу.
Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом

Это реакция на ситуацию неадекватного человека, — подчеркнул глава литовского МИД.

По словам министра внутренних дел Литвы Риты Тамашунене, руководство её страны не получало официальных уведомлений о введении каких-либо ограничений.
Как сообщил утром 18 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, однако о закрытии пунктов пропуска речь пока не идёт: они оформляют разрешения на въезд и выезд в «пределах пропускной способности».
Промедление Лукашенко с анонсированным закрытием границ может иметь под собой ряд причин. Во-первых, как справедливо указал Линкявичюс, белорусская экономика находится «на грани банкротства», поэтому подобные меры могут навредить самой РБ.
Во-вторых, перекрытие границ с Польшей и Литвой автоматически повлечёт проблемы для сухопутного сообщения основной части России с Калининградской областью, куда по земле грузы доставляются именно через польскую и литовскую территории (с транзитом через белорусскую).
Теоретически Лукашенко, конечно, может ввести исключения для российских грузовых автомобилей, но не всё в этом случае будет зависеть от него. Власти Польши и Литвы вполне способны принять симметричные ответные меры, закрыв въезд из Белоруссии на свою территорию. В таком случае получится, что алармистские настроения Лукашенко встанут на пути насущных потребностей России по снабжению своего региона.
Вероятнее всего, внезапное появление белорусского президента на женском форуме (в программе мероприятия его выступление не значилось) и слова о закрытии границ были лишь своего рода политическим экспромтом, сигналом для Запада. Не совсем логичным выглядит и то, что Лукашенко, например, не упомянул Латвию, хотя с нею РБ тоже граничит, а официальная Рига выступает с Вильнюсом единым фронтом.
Очевидно, теперь Минску необходимо согласовать свои действия с Москвой. Примечательно, что Кремль, в отличие от Лукашенко, говоря о внешнем вмешательстве в белорусские дела, основной акцент делает на роли Украины, а не Польши или Литвы. Поэтому вопрос относительно того, удастся ли президенту осуществить свой амбициозный план по отгораживанию от Запада, остаётся открытым.
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Комментарии 8
В мире , Антон Бычковский , Александр Лукашенко , Арсен Аваков , МИД , Калининград , Литва , Минск , Польша
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