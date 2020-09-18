Готовы ответить радикально: Минск предостерёг ЕС

Минск введет ответные санкции против Европы в случае рестрикций со стороны Евросоюза — предупредил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Минск уже составил поименный список субъектов санкций. Он также пообещал, что Белоруссия может пойти и на «радикальные санкции» при вмешательстве Запада в ее внутреннюю политику.

В случае введения Евросоюзом санкций против Белоруссии, Минск примет ответные меры — пообещал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Дипломат заверил, что Белоруссия будет защищать себя от «деструктивного воздействия извне и изнутри». Минск уже составил поименный список субъектов санкций.

«Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран — членов Евросоюза», — указал Макей.

Он также предупредил, что республика может пойти и на «радикальные санкции» при вмешательстве Запада в ее внутреннюю политику или при деструктивной работе иностранных СМИ, аккредитованных в Белоруссии.

«Крайние меры — это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством», — пояснил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну.

Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко во время своего выступления на женском форуме «За Беларусь».

Правда, вскоре в Польше и Литве информацию о закрытии границ опровергли.

«Даже в том случае, если подразделения Белоруссии приблизятся к Литве, мы не планируем принятие каких-то ответных мер, — заявил глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис. — После риторических заявлений президента [Белоруссии] Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и размещении там половины армии больших изменений, особенно таких, которые повысили бы военные риски, мы не видим».

В тот же день Европейский парламент , на протяжении четырех дней обсуждавший события в Белоруссии и другие международные вопросы, по итогам пленарной сессии согласовал текст резолюции о происходящем в республике.

В тексте документа говорится, что Европарламент отказывается признавать итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства. Позиция евродепутатов аргументируется тем, что голосование прошло «с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм».

В качестве представителя народа Белоруссии европейские депутаты признали Координационный совет белорусской оппозиции.

Члены ЕП поприветствовали «Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон».

В качестве меры давления на официальную белорусскую власть депутаты призывают Совет ЕС прибегнуть к санкциям. Ограничительные меры должны быть введены в отношении «всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии».

Более того, члены ЕП также призывают изучить возможность введения санкций в отношении граждан России, которые, с их точки зрения, «непосредственно причастны к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Санкции должны быть введены «безотлагательно», а также носить характер «широких и эффективных» мер.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, один из лидеров протеста Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готовит так называемый «список Тарайковского» с именами чиновников и силовиков, несущих ответственность за жестокие разгоны демонстраций и задержания людей после выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Список, названный в честь погибшего в Минске в ходе обстрела милицией протестующих Александра Тарайковского, будет передан «в Россию, Турцию, страны Евросоюза, в США и на Украину».

Соединенные Штаты также готовы ввести дополнительные адресные санкции против руководства Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он призвал Минск прекратить «насилие по отношению к собственному народу» и освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных граждан.