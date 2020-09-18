В Белоруссии раскрыли ответ на европейские санкции

«Естественно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Белоруссии, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Белоруссии, и ряда других шагов», — приводит его слова ТАСС.