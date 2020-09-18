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В Белоруссии сказали, каким будет ответ на европейские санкции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Белоруссии раскрыли ответ на европейские санкции
Фото: РИА Новости
Белоруссия может принять ответные шаги против Евросоюза в случае принятия антибелорусских санкций. По словам главы МИД республики Владимира Макея, они затронут функционирование иностранных СМИ в стране.

«Естественно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Белоруссии, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Белоруссии, и ряда других шагов», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.
Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС
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