В США собрали 50 млн долларов на покупку тела Ленина 

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Активисты США собрали более 50 миллионов долларов, чтобы выкупить тело Владимира Ленина, находящегося в московском мавзолее и построить для него мавзолей в Вашингтоне. Об этом заявил американский художник Дэвид Датуна

«За сутки поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов», — цитирует РИА «Новости» Датуна.

По его словам, проект поддержали и американцы, и россияне.

Художник добавил, что некоторые российские политики выступают против строительства мавзолея для Ленина в Вашингтоне. Однако Датуна рассказал, что у этой инициативы есть много сторонников из разных стран.