В США запретят скачивать TikTok 

В США будет принят запрет на скачивание приложений TikTok и WeChat. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Министерстве торговли.
Отмечается, что власти при этом не собираются заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, но компаниям Аpple и Google придется убрать их со своих платформ, доступных на территории страны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал перспективы сделки, в результате которой компания Oracle должна будет стать обладательницей китайского сервиса TikTok.
По его словам, он не готов подписаться ни под чем, о чем не имеет точного представления. Сейчас такой ясности по поводу условий предстоящей сделки нет.