В США запретят скачивать TikTok 

США будет принят запрет на скачивание приложений TikTok и WeChat. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Министерстве торговли.

Отмечается, что власти при этом не собираются заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, но компаниям Аpple и Google придется убрать их со своих платформ, доступных на территории страны.

По его словам, он не готов подписаться ни под чем, о чем не имеет точного представления. Сейчас такой ясности по поводу условий предстоящей сделки нет.