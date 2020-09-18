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В США запретят скачивать TikTok 

Общественная служба новостей и ещё 14 3 часа назад
В США запретят скачивать TikTok
Фото: Известия
В США будет принят запрет на скачивание приложений TikTok и WeChat. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Министерстве торговли.
Отмечается, что власти при этом не собираются заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, но компаниям Аpple и Google придется убрать их со своих платформ, доступных на территории страны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп прокомментировал перспективы сделки, в результате которой компания Oracle должна будет стать обладательницей китайского сервиса TikTok.
По его словам, он не готов подписаться ни под чем, о чем не имеет точного представления. Сейчас такой ясности по поводу условий предстоящей сделки нет.
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В мире , Дональд Трамп , Oracle , Google , США
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