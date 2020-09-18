«Рамблер» писал, что ранее Александр Лукашенко заявил, что закрывает государственную границу с Литвой и Польшей и усиливает границу с Украиной, потому что не хочет, чтобы Белоруссия превратилась в театр военных действий.

В свою очередь Арсен Аваков назвал заявление президента Белоруссии «паранойей».

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь», — заявил он.

Глава МВД подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.