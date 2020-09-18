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«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти» 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
Фото: РИА Новости
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в Facebook, что белорусский лидер Александр Лукашенко «совсем свихнулся на своей власти», и дал ему совет «попить водички» и успокоиться.
«Рамблер» писал, что ранее Александр Лукашенко заявил, что закрывает государственную границу с Литвой и Польшей и усиливает границу с Украиной, потому что не хочет, чтобы Белоруссия превратилась в театр военных действий.
В свою очередь Арсен Аваков назвал заявление президента Белоруссии «паранойей».

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь», — заявил он.

Глава МВД подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что, попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам. Не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу», — попросил он.

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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Арсен Аваков , МВД
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