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Тихановская призвала Запад вмешаться в дела Белоруссии 

Павел Тиунов 40 минут назад
Тихановская призвала Запад вмешаться в дела Белоруссии
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что политическая ситуация в Белоруссии требует того, чтобы в нее срочно вмешалось международное сообщество, сообщает ТАСС. Заявление оппозиционерки прозвучало на сессии Совета ООН по правам человека.
На заседании транслировали видеообращение Тихановской, записанное заранее. Политик подчеркнула, что в настоящее время в Белоруссии наблюдается политический кризис, для разрешения которого необходимо международное вмешательство. По ее словам, за последний месяц нарушение прав человека в республике стало нормой.

«Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались», — пояснила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская прокомментировала выделение Белоруссии российского кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Она подчеркнула, что эти деньги пойдут на приобретение экипировки для бойцов ОМОНа, а также на разгон митингов и аресты протестующих.
Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , ООН , ИТАР-ТАСС
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