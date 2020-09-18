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«Лукашенко уничтожает экономику» 

Артём Кульша 41 минуту назад
«Лукашенко уничтожает экономику»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уничтожает экономику страны. Об этом сообщает телеграм-канал «Некста» (Nexta).
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера Лукашенко заявил, что закрывает государственную границу с Литвой и Польшей и усиливает границу с Украиной, потому что не хочет, чтобы Белоруссия превратилась в театр военных действий.

«Лукашенко продолжает уничтожать белорусскую экономику», — сообщила сегодня «Некста».

Канал назвал свидетельством этого падение стоимости государственных облигаций Белоруссии, связав это с решением президента закрыть границу с Литвой и Польшей. По данным «Нексты», в настоящее время волатильность белорусских гособлигаций сравнима с волатильностью государственных облигаций Венесуэлы.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
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