«Лукашенко уничтожает экономику» 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Лукашенко заявил, что закрывает государственную границу с Литвой и Польшей и усиливает границу с Украиной, потому что не хочет, чтобы Белоруссия превратилась в театр военных действий.

«Лукашенко продолжает уничтожать белорусскую экономику», — сообщила сегодня «Некста».

Канал назвал свидетельством этого падение стоимости государственных облигаций Белоруссии, связав это с решением президента закрыть границу с Литвой и Польшей. По данным «Нексты», в настоящее время волатильность белорусских гособлигаций сравнима с волатильностью государственных облигаций Венесуэлы.