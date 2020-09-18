Обзор иноСМИ: «У России неприятности»

"У России неприятности в Сирии"

Эммануэля Макрона. В России растут опасения по поводу возможного сдвига в отношениях сирийского режима с европейскими странами, пишет Al Modon. По версии издания, поводом для опасений стал рост внимания к Сирии со стороны президента Франции

Al Modon отмечает, что в случае разворота сирийского лидера Башара Асада на Запад у него появится «пространство для маневра», чего не может допустить Россия. Асад пытается привлечь внимание Европы для послевоенного восстановления экономики Сирии. «История показывает, что Россия иногда выигрывает войну, но проигрывает мир: Россия помогает побеждать, но когда дело доходит до развития экономики, другие партнеры приходят и перекупают страну», — объяснил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

«Били по голове, как по футбольному мячу»

Российский блогер и политический активист Егор Жуков дал интервью немецкому журналу Spiegel и рассказал о недавнем нападении.

«Я упал, но постоянно пытался встать, это, наверное, было ошибкой. Они били меня по голове, как по футбольному мячу», — рассказал он.

По словам Жукова, нападавшие ему ничего не сказали и не передали никакого послания от заказчика. Он выразил уверенность, что нападение связано с его политической деятельностью.

Россия поможет украинскому ЗАЗу

Купе-кроссовер Renault Arkana начнут собирать на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) из российских комплектующих. Об этом сообщает 112.ua.

Машинокомплекты на украинское предприятие будет поставлять московский завод Renault. Стоить новый купе-кроссовер будет минимум 467,9 тысячи гривен (1,2 миллиона рублей), он станет первой на украинском рынке моделью с бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом.

В Нигерии с насильниками будут бороться хирургической кастрацией

В Нигерии приняли новый закон, по которому насильников будут приговаривать к хирургической кастрации или смертной казни (если их жертвами было меньше 14 лет). Об этом сообщает Fox News.

По новому закону максимальный срок тюремного заключения для насильников увеличили до пожизненного. Fox News отмечает, что принудительные операции за изнасилование будут грозить не только мужчинам, но и женщинам: преступницам планируют проводить сальпингэктомию (удаление маточной трубы).

Немецкие полицейские пойдут под суд за фото Гитлера

В Германии отстранили от службы 29 полицейских, создавших ультраправый чат в WhatsApp. Как сообщает Deutsche Welle, в их чате нашли снимки Адольфа Гитлера и фотошоп с беженцем в газовой камере.

«Правым экстремистам и неонацистам нет места в нашей полиции. Сначала я не хотел верить, что такое действительно возможно», — заявил министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль.

Четырнадцать полицейских, скорее всего, будут уволены, 11 пойдут под суд за распространение неприемлемых материалов, остальным грозят дисциплинарные взыскания.