Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН

Все новости на карте

«Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», — заявил белорусский постпред.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в своём выступлении о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для разрешения кризиса в республике.