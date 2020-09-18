Лукашенко лишили должности на Украине 

Украинские СМИ начали называть Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом». На это обратил внимание https://t.me/rusmonstr/9158 Telegram-канал «Охранитель».

Автор канала отметил, что о «самопровозглашенном» Лукашенко на Украине говорят наряду с «самопровозглашенными» республиками Донбасса.

«Забавно, что это пишут в стране, где проводятся третьи туры выборов и майданами меняют власть», — заключил «Охранитель».

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

Лукашенко продолжает настаивать, что фальсификаций на выборах не было.