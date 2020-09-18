Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лукашенко лишили должности на Украине 

Мария Иванова 21 минуту назад
Лукашенко лишили должности на Украине
Фото: ТАСС
Украинские СМИ начали называть Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом». На это обратил внимание https://t.me/rusmonstr/9158 Telegram-канал «Охранитель».
Автор канала отметил, что о «самопровозглашенном» Лукашенко на Украине говорят наряду с «самопровозглашенными» республиками Донбасса.

«Забавно, что это пишут в стране, где проводятся третьи туры выборов и майданами меняют власть», — заключил «Охранитель».

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Лукашенко продолжает настаивать, что фальсификаций на выборах не было.

«Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя сфальсифицировать выборы в 80 процентов», — заявил он во время выступления 17 сентября.

Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лукашенко покидал форум с губной помадой на щеке»
«Лукашенко покидал форум с губной помадой на щеке»
Пикантная фотосессия на полицейском авто
Пикантная фотосессия на полицейском авто
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Пока вы спали: в России могут отменить ЕГЭ
Пока вы спали: в России могут отменить ЕГЭ
Видео
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
США показали перехват «российской» ракеты гаубицей
01:17
США показали перехват «российской» ракеты гаубицей
Армия В мире
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
01:30
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
Общество
Появилось видео последствий урагана в Москве
01:13
Появилось видео последствий урагана в Москве
Происшествия
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение