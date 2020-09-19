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Премьер-министр Великобритании объявил о начале второй волне коронавируса 

Говорит Москва и ещё 9 2 часа назад
«Это неизбежно»: в Британии объявили о второй волне
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании объявил о начале второй волне коронавируса

«Сейчас мы сталкиваемся со второй волной. Я боюсь, что это абсолютно неизбежно — мы столкнёмся с этим в нашей стране», — заявил Борис Джонсон в эфире BBC News.

При этом он подчеркнул, что ситуация находится на контроле властей. По его словам, новая волна заражений COVID-19 началась во Франции и Испании.
Всего в Великобритании зафиксировано почти 386 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала вспышки COVID-19 на территории Соединённого королевства от последствий заражения вирусом умерло более 41,5 тыс. человек.
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В мире , Борис Джонсон , BBC News , Великобритания
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