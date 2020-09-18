«Мы готовы к схватке»: Британия подняла самолеты из-за Ту-142 

RAF Typhoon fighters were scrambled for the third time in six days today. This time they intercepted Russian military aircraft operating over the North Sea near UK airspace.



Here's a great thread from @RAFLossiemouth explaining all you need to know 👇 https://t.co/VF43vPhW8t— Royal Air Force (@RoyalAirForce) September 17, 2020 Истребители Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании перехватили российские военные самолеты. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.

Вчера там рассказали, что истребители «Еврофайтер Тайфун» (Eurofighter Typhoon), базирующиеся на аэродроме «Лоссимут» в одноименном городе в Шотландии, были подняты по тревоге в третий раз за шесть дней. На этот раз они перехватили два дальних противолодочных самолета Ту-142 Военно-морского флота (ВМФ) России, которые летели над Северным морем в районе воздушного пространства Великобритании.

«Мы готовы к схватке в любой момент», — заверили в пресс-службе ВВС Великобритании.