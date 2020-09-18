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«Мы готовы к схватке»: Британия подняла самолеты из-за Ту-142 

Артём Кульша 52 минуты назад
«Мы готовы к схватке»: Британия подняла самолеты из-за Ту-142
Фото: Reuters
Истребители Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании перехватили российские военные самолеты. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.
Вчера там рассказали, что истребители «Еврофайтер Тайфун» (Eurofighter Typhoon), базирующиеся на аэродроме «Лоссимут» в одноименном городе в Шотландии, были подняты по тревоге в третий раз за шесть дней. На этот раз они перехватили два дальних противолодочных самолета Ту-142 Военно-морского флота (ВМФ) России, которые летели над Северным морем в районе воздушного пространства Великобритании.

«Мы готовы к схватке в любой момент», — заверили в пресс-службе ВВС Великобритании.

15 сентября, как сообщал «Рамблер», истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа (ЮВО) России перехватил разведывательный самолет «Боинг РС-135» (Boeing RC-135) ВВС Великобритании над нейтральными водами Черного моря, 16 сентября сделал это вновь, а 17 сентября — в третий раз.
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В мире , Армия , Boeing , Великобритания
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