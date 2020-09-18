«Мы готовы к схватке»: Британия подняла самолеты из-за Ту-142 

Истребители Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании перехватили российские военные самолеты. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.
RAF Typhoon fighters were scrambled for the third time in six days today. This time they intercepted Russian military aircraft operating over the North Sea near UK airspace.
Here's a great thread from @RAFLossiemouth explaining all you need to know 👇 https://t.co/VF43vPhW8t— Royal Air Force (@RoyalAirForce) September 17, 2020
Вчера там рассказали, что истребители «Еврофайтер Тайфун» (Eurofighter Typhoon), базирующиеся на аэродроме «Лоссимут» в одноименном городе в Шотландии, были подняты по тревоге в третий раз за шесть дней. На этот раз они перехватили два дальних противолодочных самолета Ту-142 Военно-морского флота (ВМФ) России, которые летели над Северным морем в районе воздушного пространства Великобритании.
«Мы готовы к схватке в любой момент», — заверили в пресс-службе ВВС Великобритании.
15 сентября, как сообщал «Рамблер», истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа (ЮВО) России перехватил разведывательный самолет «Боинг РС-135» (Boeing RC-135) ВВС Великобритании над нейтральными водами Черного моря, 16 сентября сделал это вновь, а 17 сентября — в третий раз.