Жительница Японии достигла рекорда долголетия 

Японка Канэ Танаке, которую внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую пожилую жительницу планеты, достигла рекорда долголетия. Ей исполнилось 117 лет и 260 дней. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что это всеяпонский рекорд долголетия, который в 2019 году установила Наби Тадзима. Канэ Танака родилась в 1903 году, ее любимым блюдом является шоколад, а из напитков она предпочитает газированные. Жительница Японии хочет дожить до 120 лет.

Ранее стало известно, что рекордное число жителей в возрасте 100 лет зафиксировали в Японии.