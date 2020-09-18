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Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге 

РИА Новости 28 минут назад
Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге
Фото: РИА Новости
Житель американского штата Висконсин во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News.
Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.

"Любопытство взяло верх, и я открыл его. Это было похоже на куриную грудку или что-то вроде того. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что это. Это был мозг", — рассказал Сенда.

Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.
Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете.

"Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда.

В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.
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В мире , Происшествия , Fox News , Висконсин
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