Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге 

Житель американского штата Висконсин во время прогулки нашел на пляже мозг, сообщает Fox News.

Художник Джимми Сенда 15 сентября, гуляя в поисках вынесенных на берег стекляшек для своих работ, нашел перетянутый розовой резинкой сверток из фольги.

"Любопытство взяло верх, и я открыл его. Это было похоже на куриную грудку или что-то вроде того. Потребовалось немного времени, чтобы понять, что это. Это был мозг", — рассказал Сенда.

Вместе с органом в фольгу были завернуты цветы и какие-то бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами.

Художник рассказал, что несколько находившихся неподалеку городских служащих подтвердили его догадки о найденном предмете.

"Они такие: "Да, это мозг"", — заявил Сенда.

В полиции также посчитали, что это — мозг, но заметили, что не считают его человеческим.