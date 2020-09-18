ЕС пригрозил Украине 

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020 Власти Украины ставят под угрозу введение безвизового режима с Европейским союзом (ЕС) и выдачу им нового кредита в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом депутат Европейского парламента (ЕП) Виола фон Крамон заявила в своем твиттере.

Фон Крамон, как сообщал «Рамблер», — заместительница главы делегации комитета Европарламента по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной.

Вчера она написала в твиттере, что, пока внимание международного сообщества сосредоточено на событиях в Белоруссии, власти Украины спешно проталкивают на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) кандидатов, у которых нет ни релевантного опыта, ни порядочности.

«Так не пойдет», — предупредила депутат.

По ее словам, делая это, украинские власти ставят под угрозу введение безвизового режима с ЕС и выдачу им нового займа в размере 1,5 миллиарда евро. Один из комментаторов спросил у фон Крамон, разве Европейский союз не продвигал Владимира Зеленского и его команду во власть на Украине в качестве новых некоррумпированных политиков.