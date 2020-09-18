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ЕС пригрозил Украине 

Артём Кульша 25 минут назад
Власти Украины ставят под угрозу введение безвизового режима с Европейским союзом (ЕС) и выдачу им нового кредита в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом депутат Европейского парламента (ЕП) Виола фон Крамон заявила в своем твиттере.
Фон Крамон, как сообщал «Рамблер», — заместительница главы делегации комитета Европарламента по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной.
"Мы превратились в нацию гастарбайтеров"
Вчера она написала в твиттере, что, пока внимание международного сообщества сосредоточено на событиях в Белоруссии, власти Украины спешно проталкивают на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) кандидатов, у которых нет ни релевантного опыта, ни порядочности.

«Так не пойдет», — предупредила депутат.

По ее словам, делая это, украинские власти ставят под угрозу введение безвизового режима с ЕС и выдачу им нового займа в размере 1,5 миллиарда евро. Один из комментаторов спросил у фон Крамон, разве Европейский союз не продвигал Владимира Зеленского и его команду во власть на Украине в качестве новых некоррумпированных политиков.
Депутат ответила, что, конечно же, не продвигал, но некоторые европейские политики были настроены осторожно оптимистично, потому что бывший президент Украины Петр Порошенко перестал производить впечатление, будто ратует за реформы.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии 8
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Европарламент
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