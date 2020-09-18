ЕС пригрозил Украине 

Власти Украины ставят под угрозу введение безвизового режима с Европейским союзом (ЕС) и выдачу им нового кредита в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом депутат Европейского парламента (ЕП) Виола фон Крамон заявила в своем твиттере.
While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly
🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020
Фон Крамон, как сообщал «Рамблер», — заместительница главы делегации комитета Европарламента по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной.
Вчера она написала в твиттере, что, пока внимание международного сообщества сосредоточено на событиях в Белоруссии, власти Украины спешно проталкивают на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) кандидатов, у которых нет ни релевантного опыта, ни порядочности.
«Так не пойдет», — предупредила депутат.
По ее словам, делая это, украинские власти ставят под угрозу введение безвизового режима с ЕС и выдачу им нового займа в размере 1,5 миллиарда евро. Один из комментаторов спросил у фон Крамон, разве Европейский союз не продвигал Владимира Зеленского и его команду во власть на Украине в качестве новых некоррумпированных политиков.
Депутат ответила, что, конечно же, не продвигал, но некоторые европейские политики были настроены осторожно оптимистично, потому что бывший президент Украины Петр Порошенко перестал производить впечатление, будто ратует за реформы.