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В Камбодже ударившая в дом молния убила шесть человек 

РИА Новости 36 минут назад
Ударившая в дом молния убила шесть человек
Фото: РИА Новости
Шесть человек погибли, еще четыре человека получили ранения в результате удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в Камбодже, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Khmer Times.
Молния ударила в дом около 18.00 по местному времени (14.00 мск) в четверг, когда в нем собрались на ужин более десяти человек, членов одной семьи, говорится в сообщении.
Шесть человек были убиты на месте, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в провинциальную государственную больницу, сообщает издание.
В Камбодже и соседних странах Юго-Восточной Азии сентябрь — пик сезона дождей, когда ливни и грозы бывают почти ежедневно.
В настоящее время в регионе бушует постепенно переходящий в ураган тропический шторм "Ноул", сформировавшийся над Южно-Китайским морем и ударивший по побережью Вьетнама около 4 утра в пятницу (00.00 мск). Периферийные участки шторма принесли ливни и грозы на побережье Вьетнама и в отдельные провинции соседних Лаоса, Камбоджи и Таиланда уже в четверг вечером. Синоптики прогнозируют, что в пятницу в течение дня шторм распространится на большую часть территории центрального Вьетнама, центральный Лаос, часть территории Камбоджи и весь север и северо-восток Таиланда, а также восточные провинции страны, а в субботу дойдет до Бангкока, где вызовет сильные ливневые дожди.
По прогнозам, во всех регионах в зоне действия шторма возможны наводнения, подтопления прибрежных участков суши и оползни в горных районах.
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Комментарии 2
В мире , Происшествия , Баттамбанг , Камбоджа
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