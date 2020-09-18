США могут быть причастны к терактам в Крыму 

Власти США, возможно, признались в том, что способствовали организации терактов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в США.
В июне, как сообщал «Рамблер», издание The New York Times сообщило, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.
14 сентября командующий Центральным командованием Вооруженных сил (ВС) США генерал Фрэнк Маккензи сообщил NBC, что пока это не было доказано с достаточной степенью уверенности. В свою очередь, бывшие и действующие официальные лица США на условиях анонимности сообщили телеканалу, что Россия финансово вознаграждает талибов и рассматривает это как пропорциональный ответ на вооружение со стороны США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму.
«Заявления, содержащиеся в отчете NBC, были с серьезной озабоченностью восприняты посольством. Неназванные официальные лица США говорят о поддержке их страной террористической деятельности в третьих странах. Мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, способствовал ли Вашингтон прямо или косвенно СБУ (Службе безопасности Украины. — Прим. ред.) в организации терактов против жителей Крыма», — прокомментировали в посольстве России в США.