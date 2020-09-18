Власти США , возможно, признались в том, что способствовали организации терактов в Крыму . Об этом сообщает пресс-служба посольства России в США.

14 сентября командующий Центральным командованием Вооруженных сил (ВС) США генерал Фрэнк Маккензи сообщил NBC, что пока это не было доказано с достаточной степенью уверенности. В свою очередь, бывшие и действующие официальные лица США на условиях анонимности сообщили телеканалу, что Россия финансово вознаграждает талибов и рассматривает это как пропорциональный ответ на вооружение со стороны США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму.