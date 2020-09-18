«С тем же успехом можно вызвать на допрос березу»

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на временный арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского правительственного самолета в Смоленске и указали на абсурдность этой идеи.

Накануне пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

Поляки высмеяли действия прокуратуры своей страны.

"И это спустя десять лет? Просто смешно!" — отметил dykta.

Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм", — прокомментировал действия российских специалистов ratunku!.

"С тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу", — заявил Rzepin.

"Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", — высказался nic.

Если они подают запрос на арест диспетчеров, то тем самым признают, что никакого покушения не было. Вопрос, чем тогда уже десять лет занимается Смоленская комиссия? Компрометация Польши продолжается", — добавил Xxx.

Самолет Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек.

Следственный комитет России установил, что трагедия произошла из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеоусловия. Так, на высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и лайнер закружило. Через несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование. Новая польская комиссия выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.