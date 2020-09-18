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Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении 

Вадим Дроздов 58 минут назад
В Армении сотни фермеров устроили бунт из-за неоправданно низкой, по их мнению, цены на виноград в этом году. Производители, закупающие ягоды для производства, начали отказываться от ранее достигнутых договоренностях об объемах закупок винограда и соглашаются покупать товар практически за бесценок. Из-за этого выращенный виноград просто некуда девать, а сами фермеры недополучают прибыль. Протестующие земледельцы перекрыли трассу в Араратской области, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. В этом году по всей Армении наблюдается аномально высокий урожай винограда. А вот реализации выращенных ягод находится на аномально низком уровне.
В мире , Видео , Армения
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