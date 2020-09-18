Трюдо и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг во время телефонного разговора обсудили инцидент с блогером Алексеем Навальным и канадско-французские отношения. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.
"Премьер-министр и президент подчеркнули необходимость беспристрастного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального", — говорится в сообщении. Кроме того, Трюдо и Макрон обсудили ситуацию с пандемией нового коронавируса и канадско-французские отношения.