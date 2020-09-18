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Трюдо и Макрон обсудили ситуацию вокруг Навального 

ТАСС 35 минут назад
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг во время телефонного разговора обсудили инцидент с блогером Алексеем Навальным и канадско-французские отношения. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр и президент подчеркнули необходимость беспристрастного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального", — говорится в сообщении. Кроме того, Трюдо и Макрон обсудили ситуацию с пандемией нового коронавируса и канадско-французские отношения.

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В мире , Видео , Европа , Политика , Алексей Навальный , Эмманюэль Макрон , Джастин Трюдо , Канада , Франция
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