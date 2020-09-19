Раскрыта просьба Тихановской к США

«Мы не намерены нарушать суверенитет Белоруссии. Светлана Тихановская, когда мы встречались с ней в Вильнюсе, попросила об этом — что США не должны мешать суверенитету Белоруссии. Мы согласны. Это наша политика. Это должно быть политикой любой страны, включая Россию», — цитирует Кента РИА «Новости».