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Стало известно о просьбе Тихановской к США не вмешиваться в дела Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 9 минут назад
Раскрыта просьба Тихановской к США
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила Вашингтон не вмешиваться в суверенность страны, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Мы не намерены нарушать суверенитет Белоруссии. Светлана Тихановская, когда мы встречались с ней в Вильнюсе, попросила об этом — что США не должны мешать суверенитету Белоруссии. Мы согласны. Это наша политика. Это должно быть политикой любой страны, включая Россию», — цитирует Кента РИА «Новости».

США полагают, что белорусы сами должны выбрать свою «геополитическую ориентацию», отметил Кент.
Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.
Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.
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В мире , СНГ , Джордж Кент , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости , США
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