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Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском 

РИА Новости 20 минут назад
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Фото: © РИА Новости / Сергей Мелконов
Житель Латвии вступил в конфликт с туристкой из Литвы, которая задала ему вопрос на русском языке, пишет Sputnik Latvija.
О необычной встрече латыша и литовки рассказала пользовательница Twitter под ником Saule. Пострадавшей оказалась ее знакомая, которая, по словам Saule, запомнит общение с представителем соседней страны "на всю жизнь".

"Одна классная, талантливая литовская знакомая поделилась опытом, как ей пришлось что-то спросить в Латвии на русском, и какой-то мужчина гордо стал на нее кричать на латышском", — рассказала она.

Пользовательница пояснила, что женщина сильно испугалась, и теперь всю жизнь будет стыдиться, что знает русский язык. При этом она подчеркнула, что ее литовская знакомая выросла на русских мультиках, а ее тетя говорит на "красивом и богатом русском языке".
В комментариях к публикации многие пользователи не поддержали агрессивный поступок латыша. При этом нашлись и те, кто стал оправдывать поступок мужчины.

"Если честно, мне тоже очень не нравится, когда литовцы говорят со мной на русском в магазине. Не кричу ничего, но прикидываюсь глухой или немой и отвечаю на английском", — призналась Tinderiste.

"К счастью, у вас, в Литве, не так много русскоговорящих, как у нас. Больше латышей, и хочется надеяться, большинству надоело, что тут живут люди, которые за тридцать лет независимости так и не научились говорить на латышском языке", — негодует Nodus Gordius.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
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В мире , ИА Sputnik , Латвия , Литва
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