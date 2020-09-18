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В Европе и Израиле растет число заболевших коронавирусом 

Мир24 и ещё 10 11 минут назад
Хроники COVID-19: Вирус атакует Израиль и Европу
Фото: ТАСС
Уже больше 30 миллионов. Этой ночью число заразившийхся COVID-19 по всей планете превысило эту отметку. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса. В Израиле с сегодняшнего дня — жесткий карантин на три недели. Во Франции установлен новый рекорд по числу инфицированных за последние сутки. Что это — вторая волна или случайный всплекс роста заболеваемости коронавирусом, разбиралась корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.
С начала учебного года израильские школы не успели поработать и двух недель. В стране вновь закрыты все детские учебные заведения, сады и ясли. Каждый день медики фиксируют по 5 — 6 тысяч новых случаев коронавируса.

«Сегодня мы начали дистанционные занятия с детьми. Уже познакомились с классом в формате видеосвязи. Все основные уроки тоже будут онлайн. Нас ждет особенный год», — сказала преподавательница начальной школы в Иерусалиме Дана Арази Касой.

С пятницы жителям запрещают без уважительной причины покидать дома. Бары, кафе и собрания группами больше 20 человек под запретом. Минимум на три недели. Начало карантина совпало с празднованием еврейского Нового года. Впервые за 60 лет в этот день даже Великая синагога в Иерусалиме будет закрыта.
К карантинным мерам возвращается Испания. Здесь снова резкий прирост случаев –11 тысяч в сутки. Самая сложная ситуация в Мадриде — столичные больницы на половину заполнены пациентами с подтвержденным COVID-19.
«Мы разработали меры, которые вступят в силу на следующей неделе. Пропуск людей в рестораны, кафе и парки ограничим до 60% от их вместимости. Между районами ограничим передвижение. Если заболевших не станет меньше, придется ввести комендантский час», — отметил представитель Министерства здравоохранения Мадрида Энрике Эскердо.
А вот в Австрии нарушителей карантинного режима накажут деньгами. Штраф за снятую в общественном месте маску от 50 евро. С 21 сентября носить ее придется не только в помещении, но и на открытом воздухе, например, на рынке. Накануне в Вене начали массовое тестирование жителей.

«Мы уже сделали примерно 720 тысяч тестов на улицах Вены. Это важно, потому что люди возвращаются из отпусков. Многие путешествуют на машине, минуя аэропорты и вокзалы, и потом не сдают тесты самостоятельно», — сказал руководитель медицинской кризисной группы в Вене.

К тотальному масочному режиму на этой неделе вернулась и Франция. Там заболевших больше, чем в разгар пандемии весной. Рекорд по числу заболевших Четыре тысячи в сутки фиксируют и в Великобритании. Болезнь, по словам местных медиков, молодеет. В больницах все больше пациентов до 30 лет. Но назвать это второй волной многие вирусологи не решаются.

«К сожалению, мы это узнаем через время, когда будет полная статистика по следующим месяцам. Это с трудом прогнозируется, и, не имея полных данных, мы никак не можем понять, это вторая волна или небольшой подъем. Но сигналы нехорошие. Нас пока это миновало, но это не значит, что этого не может быть», — указал профессор кафедры вирусологии Биологического факультета Алексей Аграновский.

По всему миру количество заболевших коронавирусом приблизилось к 30 миллионам. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Болезнь с начала пандемии уже унесла жизнь 930 тысяч человек. Лидерами по числу заболевших остаются США, Индия и Бразилия.
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В мире , Иерусалим , Израиль , Франция
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