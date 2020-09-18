Даже если бы в словах автора была доля правды, и Асад действительно бы посматривал на Запад, то пока действует Акт Цезаря, вряд ли такое заигрывание имело бы успех. Но почему он полагает, что Россия столкнулась с трудностями в осуществлении своих планов? Ответ дан в стиле русофобской журналистики, бездоказательно и с передергиванием фактов.

Москва все больше опасается, что сирийскому режиму удастся добиться положительного сдвига в отношениях с европейскими странами и получить дополнительную возможность для маневрирования, как в случае отношений с Россией и Ираном в последние годы. Поводом для этого послужили события, указывающие на большее внимание к странам региона со стороны Франции под руководством президента Эммануэля Макрона . Разумеется, все началось с Ливана

Опасения Москвы нашли свое отражение в опубликованных в российских газетах критических замечаниях касательно действий главы сирийского режима Башара Асада и, в частности, его попыток привлечь к себе внимание правительств стран Персидского залива и европейских государств в экономических целях, связанных с послевоенным восстановлением Сирии

В комментариях директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова российской газете «Известия» выражается озабоченность Москвы по поводу слабости ее экономических возможностей по сравнению с военной мощью.

«История показывает, что Россия порой выигрывает войну, но проигрывает мир. То есть Россия помогает одержать победу, но когда дело доходит до налаживания экономики, приходят другие партнеры и перекупают страну. Башар Асад пытается заигрывать и с ЕС, и со странами Персидского залива», — считает Кортунов.

Журналист Самер Ильяс усмотрел в словах Кортунова подтверждение, что Россия по-прежнему считает Асада ненадежным союзником. Он поделился своим мнением с Al Modon: «Когда Асад пришел к власти, его страна в основном ориентировалась на Запад. В тот период он посетил Москву только в 2005 году, то есть через пять лет после прихода к власти, хотя, как нам известно, Париж он приехал в 2001 году».

Ильяс добавил: «Москва понимает, что она и Иран не в состоянии взять на себя расходы по восстановлению Сирии и для запуска этого процесса нужны деньги Европы и стран Персидского залива. Пока их нет, Россия будет работать над спасением режима от экономического коллапса».

По словам журналиста, упомянутые соображения были одной из главных причин прибытия в Дамаск российской делегации высокого уровня: с одной стороны, Россия пытается наименее затратным для себя способом восстановить почти разрушенную экономику Сирии, а с другой — хочет гарантировать долю пирога, то есть участие во всех будущих инвестиционных контрактах, привлекая к реконструкции другие страны.

Среди россиян преобладает мнение, что Асаду не удастся (по крайней мере на данном этапе) добиться какого-либо политического или экономического прорыва в отношениях с Западом. Западные настроения меняются в другом направлении, не говоря уже о неблагоприятных условиях в виде американских (Акт Цезаря) и европейских санкций.

С этим согласен российский политолог Андрей Онтиков. По его мнению, в настоящее время России не следует опасаться возможного сближения Сирии с европейскими странами по причине враждебной политики некоторых западных стран, особенно Соединенных Штатов.

Онтиков пояснил изданию Al Modon: «Акт Цезаря перекрывает все пути, ведущие к восстановлению отношений между Дамаском и западными странами. Официально Россия поощряет участие западных государств в реконструкции и неоднократно призывала их сдвинуть с места вопрос о возвращении беженцев. Она полностью осознает, что в одиночку с Ираном не сможет взяться за восстановление Сирии. Да, существует множество совместных российско-сирийских экономических проектов, но сирийской экономике нужны огромные денежные вливания».

Что касается критики в адрес Асада, которая время от времени звучит в российских газетах, Онтиков поясняет: «Эти статьи не выражают официальную политическую позицию Москвы. В настоящее время у России нет никаких опасений, и она призывает все стороны участвовать в восстановлении Сирии».

Поделился взглядом на вопрос с Al Modon и глава сирийской Рабочей группы по экономике Усама аль-Кади: «По мнению России, пришло время пожинать экономические плоды войны с сирийским народом, начатой пять лет назад. Она надеется, что Сирия станет платой за всеобъемлющую сделку с Западом, которая касается сирийского досье, крымского вопроса и западных экономических санкций против России».

Он добавил: «С другой стороны, администрация США не спешит заключать такую сделку, особенно после установления контроля над сирийской нефтью. Проблема России в Сирии заключается в том, что реализации ее проектов мешают американские планы. Поэтому все, чего Россия хочет добиться в Сирии с экономической точки зрения, невозможно без политического решения».

По словам Аль-Кади, во владении русских в Сирии остаются порты, но их модернизация и расширение нуждаются в огромных средствах. Москва не имеет таких ресурсов ввиду хрупкой экономической ситуации и последствий пандемии коронавируса и вынуждена признать, что получить долю сирийского пирога будет трудно.

В настоящее время российские власти прилагают все усилия, чтобы закрепить за собой долю сирийской экономики за счет большего числа экономических соглашений. Находясь под давлением, сирийский режим подписывает их, не принимая во внимание их катастрофические последствия для экономики страны.